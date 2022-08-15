Apple приняла однозначное решение по поводу вопроса Rutube: сообщается, что компания поставила разработчикам площадки жёсткий ультиматум: или Rutube в течение двух недель удаляет в приложении на iOS state-sponsored media контент, или компания удаляет сервис из своего фирменного магазина приложений App Store. Под термином state-sponsored media имеется в виду контент, созданный государственными СМИ России.
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Представители видеохостинга уже дали официальный ответ, в котором пояснили, что Rutube ни под каким предлогом не собирается ограничивать россиянам доступ к своим же СМИ, потому что в противном случае это будет считаться прямым нарушением прав граждан РФ. Кроме того, в пресс-службе напомнили Apple, что на Rutube перешло много блогеров из YouTube, после того как их аккаунты там заблокировали. Например, большинство центральных телеканалов, каналы журналиста Владимира Соловьева, канал Дмитрия Пучкова, известного также под псевдонимом Гоблин и т.д.
Даже если Rutube примет условие Apple и пойдёт на соглашение, не совсем понятно, что делать с блогерами, которые не являются государственными СМИ, однако чья позиция не входит в рамки политики ЕС и США.
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