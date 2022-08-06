Тем временем инсайдеры карту уже практически отправили на свалку истории.

После нескольких демонстраций новых видеокарт Intel Arc Alchemist пользователи интернета ими, мягко говоря, довольны не остались. Как утверждали аналитики и инсайдеры, у чипов скорее всего не будет будущего по сравнению с конкурентами, а на рыночные тенденции они никак кардинально не повлияют. Говорилось даже, что от производства видеокарт Arc отказался один из крупнейших партнёров. Какой именно, неизвестно. По крайней мере, сегодня мы выяснили, что это не MSI. Об этом свидетельствует тот факт, что компания показала, как будет выглядеть её модификация Arc A380.

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В отличие от моделей GUNNIR и ASRock, карта от MSI основана на чистых эталонных спецификациях Intel, что означает отсутствие заводского разгона и номинальное TDP в 75W. Тактовые частоты не изменилась: 2000 МГц. Arc A380 от MSI будет оснащена 6Gbпамяти GDDR6 с частотой 15,5 Гбит/с. Также ускоритель получит 8 Xe-ядер.

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Сегодня купить десктопную модель видеокарты отдельно не выйдет, т.к. она доступна лишь в готовы ПК, и только в Китае. Так, за ПК с более дешевым процессором по типу Core i3-10105F продавец попросит примерно 3599 юаней ($532), а процессор чуть мощнее вроде i5-10400F или i5-12400F будет стоить 4399 юаней ($650). Во всех случаях в комплекте идёт либо материнская плата Intel H510M, либо H610M Bomber.

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