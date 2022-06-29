Дата выхода Grand Theft Auto 6 приближается: она не так далеко, как говорили противники серии в начале года, однако и не так близко, как того хотелось бы. По мнению авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, игра выйдет в середине 2024 г., то есть летом. Об этом он уже не раз заявлял в своём Twitter-аккаунте, и недавно информацию подтвердил.
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В сообщении Хендерсон указал, что 2024-2025-е года видятся ему как самой реалистичной датой релиза GTA 6, потому что Rockstar Games относительно неё настроена крайне решительно, а разработка проекта идёт "бурно". Исходя из этого, на данном этапе создатели не сталкиваются с "адом разработки" или какими-то серьёзными проблемами. Как раз наоборот, подчёркивает инсайдер, в студии всё идёт закономерно: кто-то увольняется, кого-то берут на работу, некоторые проходят подготовительные курсы и т.д. Иными словами, пока что за тайтл не стоит волноваться.
Напомним, ранее в Rockstar заявили, что студия так долго не выпускала продолжение GTA 5 по причине того, что хотела сделать новую игру максимально новаторской во всех пониманиях, а также досконально её "отполировать", чтобы игрокам было комфортно играть не только в одиночном режиме, но ещё и в мультиплеере.