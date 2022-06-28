Хоть продажа "крипты" майнерами и выглядит как "выстрел в ногу".

Вместе с повышением ключевых ставок Федеральной резервной системой США с начала года падал и биткоин. С января по июнь он потерял более 50% стоимости. Предполагалось, что основной причиной падения были киты, которые то поднимают, то опускают курс, как им удобно, однако финансовый холдинг JPMorgan уверяет, что свою лепту внесли и сами майнеры криптовалюты, как бы странно это ни звучало.

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По данным Николаоса Панигиртзоглу из JPMorgan, добытчики криптовалюты, чтобы покрыть недавние расходы на видеокарты, попросту продают устройства на вторичном рынке, чем лишают себя возможности наладить заработок в будущем, когда криптовалюты вновь вернутся к прежним курсам. Прогнозируется, что в третьем квартале процесс только усилится, ведь текущая криптозима повлекла значительные издержки.

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В JPMorgan также отмечают, что попадание на б/у-рынок огромного количества видеокарт вызвало снижение себестоимости добычи одного биткоина. В начале года, чтобы получить одну монету, ушло бы примерно $18-20 тыс., а сейчас стоимость упала ниже $15 тыс. В Arcane Crypto считают, что себестоимость равняется примерно $8 тыс. при условии средних цен на электроэнергию и покупки относительно нового оборудования. В Securitize Capital называют ещё более отличающиеся показатели – в среднем $20 тыс. за монету.

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