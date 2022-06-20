Лазейку для экономии временно закрыли.

Уже несколько месяцев онлайн-магазин AliExpress официально продаёт россиянам товары не по курсу Центробанка (56 рублей за доллар на момент написания материала), а по своему внутреннему (67 рублей за доллар). Пару недель назад оплачивать товары по курсу ЦБ Алиэкспресс запретил, в связи с чем пользователям пришлось искать новые лазейки. Например, скачать старую версию приложения, сменить валюту на доллары и покупать через Qiwi. Да, в этом случае курс тоже был не полностью идентичен официальному, однако с каждой покупкой всё равно удавалось экономить 10-20%.

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Таким образом, если товар стоил условные 10 тыс. рублей, его можно было взять и за 9 тыс., и за 8 тыс. рублей. Ранее, напомним, точно те же "махинации" были доступны, когда карты Visa и Mastercard работали с платёжной системой SWIFT.

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Как сообщают в СМИ, сегодня утром AliExpress отключил функцию оплаты по Qiwi. Если говорить более точно, она активна и работает до сих пор, однако перевести деньги по выгодному для россиян курсу более нет возможности. В отзывах к маркетплейсу сказано, что деньги за товары уходят, после возвращаясь обратно, как будто был оформлен возврат. На самом же деле система AliExpress попросту отменяют покупку автоматически. Время возврата – от нескольких минут до нескольких часов.