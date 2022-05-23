Такому монстру в персональном компьютере делать нечего.

Вместе с поколением Ampere nVidia представила графический процессор A100, предназначенный для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и обработки огромных вычислительных мощностей. Во время релиза с ним произошла путаница, т.к. пользователям забыли объяснить, что A100 – не топовая видеокарта нового поколения. Более того, само устройство не может называться видеокартой по той причине, что оно построено на тензорных ядрах. Задачи у данного механизма совершенно другие: оснащение дата-центров, мгновенные вычисления самых сложных алгоритмов, разработка, улучшение и обучение ИИ.

реклама

Как сообщают источники, компания собирается повторить ту же самую ошибку с названиями и выпустить на рынок обновлённую версию A100. Несмотря на существование H100 на новой архитектуре Hopper, ускоритель A100 обещает стать гораздо более производительным. В частности, упоминается объём видеопамяти – до 80 Gb, разъём питания PCIe, а также практически 19,5 TFLOPS.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Журналисты Videocardz уверены, что в комплекте с A100 будет идти жидкостная система охлаждения (ЖСО). Релиз серверной карты H100 в nVidia запланировали на второе полугодие 2022 г., однако никаких точных дат не упоминают. Можно спрогнозировать, что H100 появятся примерно в сентябре-октябре, вместе с ускорителями нового поколения RTX 4070, 4080 и 4090, если их релиз не отложат на конец 2022 г., о чём сейчас ходит много разговоров. Сведений о выходе обновлённой A100 нет.

Источник.