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Kachka За пост начислено вознаграждение
Появились характеристики новых nVidia A100: 80 Gb видеопамяти, 19,5 TFLOPS и жидкостное охлаждение
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Вместе с поколением Ampere nVidia представила графический процессор A100, предназначенный для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и обработки огромных вычислительных мощностей. Во время релиза с ним произошла путаница, т.к. пользователям забыли объяснить, что A100 – не топовая видеокарта нового поколения. Более того, само устройство не может называться видеокартой по той причине, что оно построено на тензорных ядрах. Задачи у данного механизма совершенно другие: оснащение дата-центров, мгновенные вычисления самых сложных алгоритмов, разработка, улучшение и обучение ИИ.

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Как сообщают источники, компания собирается повторить ту же самую ошибку с названиями и выпустить на рынок обновлённую версию A100. Несмотря на существование H100 на новой архитектуре Hopper, ускоритель A100 обещает стать гораздо более производительным. В частности, упоминается объём видеопамяти – до 80 Gb, разъём питания PCIe, а также практически 19,5 TFLOPS.

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Журналисты Videocardz уверены, что в комплекте с A100 будет идти жидкостная система охлаждения (ЖСО). Релиз серверной карты H100 в nVidia запланировали на второе полугодие 2022 г., однако никаких точных дат не упоминают. Можно спрогнозировать, что H100 появятся примерно в сентябре-октябре, вместе с ускорителями нового поколения RTX 4070, 4080 и 4090, если их релиз не отложат на конец 2022 г., о чём сейчас ходит много разговоров. Сведений о выходе обновлённой A100 нет.
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#nvidia #a100 #nvidia a100
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