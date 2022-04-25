Уже продолжительное время подряд криптовалюту Ethereum активно готовят к переходу с протокола Proof-of- Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). Разница между ними кроется в том, что для второго протокола не нужны майнеры. Условно говоря, единицы, постоянно добывающие криптовалюту, более не будут получать от этого даже самый маленький профит. Если описать PoS простыми словами, то, чтобы получить больше блоков ETH в будущем, потребуется владеть максимальным количеством "крипты".
реклама
Как отмечают эксперты Coindesk, именно последствия этого процесса стали причиной падения цен на видеокарты. В суме с увеличением их доступности на рынке и повышением сложности майнинга в целом, после объявления о переходе на Proof-of-Stake майнеры резко прекратили закупку оборудования (видеокарт), т.к. гораздо выгоднее будет владеть самими монетами ETH после перехода, чем бывшими в употреблении ускорителями.
Анализируя данные eBay, авторы исследования пришли к выводу, что с 2021 года, когда хешрейт ETH был на пике, цены на видеокарты упали почти на 40%. Общее падение хешрейта составило -45%.
Представители майнингового сообщества f2pool уверены, что когда сложность добычи "крипты" достигла своего рекорда, платформа NiceHash потеряла около 300 000 постоянных клиентов. Ко всему этому добавились недавние "репрессии" майнеров в Китае, откуда, по оценкам, было продано до 30% специализированного оборудования – интегральных схем ASIC. Сейчас снижение спроса на ускорители со стороны майнеров преумножает количество устройств в магазинах, вследствие чего цены на них постепенно падают. Даже в Европе.
Источник.