"Наша машина посерьёзней Вашей будет" – Рогозин.

22 ноября 2019 года на автомобильном рынке чуть не произошла революция. По крайней мере, среди электромобилей уж точно. Илон Маск представил новую машину под названием Tesla Cybertruck. Выступая на презентации, Маск рассказал, что нынешние пикапы очень сложно отличить друг от друга, да и выглядят они как близнецы: если снять с них логотипы, сложно будет сказать, чей кому принадлежит. Пикапу Cybertruck это не грозит. Его пулестойкость доказали прямо на сцене, добив машину при этом кувалдой. Видимо, её физическую прочность имел в виду Дмитрий Рогозин, когда сравнил с Tesla Cybertruck российский тяжёлый бронетранспортёр.

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В своём Twitter-аккаунте (соц. сеть официально заблокирована на территории РФ) директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал недавний показ Cybertruck во время открытия завода Gigafactory Texas, на котором присутствовал лично Илон Маск. По словам Рогозина, опубликовавшего две следующие фотографии, "наша российская машина посерьёзней Вашей будет". Кроме того, считает политик, у БТР лучше качество изготовления, аэродинамика и, что самое главное, в ней пассажирам безопаснее. Пользы, по мнению Рогозина, от БТР тоже больше, чем от Cybertruck.

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Напомним, недавно Илон Маск решил превратить главный офис Twitter в приют для бездомных, т.к. там всё равно никто не появляется. За решение проголосовали 91% опрошенных. Общее количество респондентов перевалило за 2 миллиона.

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