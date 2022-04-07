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Законопроект о "зеркальном ответе" позволит быстро закрыть любое ИноСМИ
Дело настолько серьёзное, что изменения внесут в ст. 57 Закона о СМИ.
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Военные действия России на Украине, начавшиеся в 4 часа утра 24 февраля, вызвали в мире весьма неоднозначную реакцию. Крупнейшие державы, в частности США и страны ЕС, уже на следующий день объявили о новых пакетах санкций. Мало по малу, шаг за шагом, дело дошло до того, что аккаунты российских СМИ (Russia Today и Sputnik) были заблокированы везде, кроме РФ.

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Первой линией борьбы с действиями иностранных государств, дискриминирующих и запрещающих российские СМИ во всём мире, стал закон о фейках. Согласно ему, за преднамеренное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в других странах, может грозить уголовная ответственность. Максимальный срок – 15 лет заключения. Сразу после его ратификации Россию покинули агентства Bloomberg, CNN, CBS и BBC. Отечественные издания «Радио Свобода», Русская служба BBC, Deutsche Welle и «Настоящее время» объявили о переносе офисов за границу.

Вчера стало известно о второй линии противостояния под названием "Законопроект о зеркальном ответе". Он предполагает наделение генпрокурора и его заместителей правом признавать то или иное иностранное СМИ недействительным, закрывать эти самые СМИ, запрещать им работать на территории РФ. Если ресурс продолжит публиковать фейки или откажется их удалять, его могут заблокировать. За распространение дискредитирующей российские войска информации СМИ будут лишать лицензии.

Более того, российские журналисты, которые перепечатают информацию с иностранных СМИ, попавших под "Законопроект о зеркальном ответе", будут нести личную ответственность. Чтобы все нововведения стали актуальными, в ст. 57 Закона о СМИ внесут изменения.

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Председатель комиссии Василий Пискарев, подавший в Госдуму предложение о принятии вышеупомянутых мер, уверил, что он надеется на молниеносный ответ со стороны генерального прокурора в случае новых притеснений российских СМИ другими странами.
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#госдума #сми #журналистика
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