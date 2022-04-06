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Начальник Следственного департамента Сергей Лебедев в интервью "Интерфаксу" сообщил о результатах совместной работы МВД России и Генпрокуратуры. Уже некоторое время они занимаются исследованием количества совершённых преступлений в интернете, а также прорабатывают современные механизмы противодействию киберпреступности.

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Как рассказывает Лебедев, статистика киберпреступлений неуклонно растёт. Нынешние меры борьбы уже устарели. Из этого следует, что правоохранительные органы, дабы своевременно предотвращать любые незаконные действия, должны получить больше возможностей для контроля подозрительных операций. Речь идёт об изменениях в законодательство, позволяющих спец. подразделениям в режиме реального времени собирать и анализировать информацию, взятую напрямую из банковский баз данных. То же самое может коснуться и операторов связи: как известно, не мало мошеннических схем связаны с телефонными номерами.

В интервью Лебедев уточнил, что инновационный комплекс мер по борьбе с преступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий будет построен на создании единственной государственной базы данных, куда будет поступать информация от банковских учреждений и операторов мобильной связи.

Такое решение позволит правоохранителям одновременно фиксировать любые нарушения действующего законодательства, идентифицировать личность виновных, блокировать их счёта в банках, а после возмещать ущерб пострадавшим.

По словам Сергея Лебедева, сами банки и операторы также смогут принимать участие в общем деле. В их обязанности будет входить проведение системной работы и классификация преступлений.

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В качестве главного аргумента Лебедев отмечает, что с 2020 по 2021 год на 32% увеличились хищения денежных средств. За этот же период времени правоохранители удостоверились в увеличении рынка запрещённых веществ в РФ минимум на 37%. Большая часть из них продаётся через интернет.

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