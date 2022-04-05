С начала военной операции на Украине по защите Донецкой и Луганской Народных Республик освещать происходящее взялись все мировые СМИ. Большой вклад внесла Википедия. Там ежедневно публикуется свежая сводка новостей с мест боевых действий, количество погибших, раненых, данные о беженцах, ситуация с экономикой страны, опросы населения и много чего другого.
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Дискредитирующий Вооруженных сил Российской Федерации заголовок и информация в некоторых разделах ещё в середине марта привлекли внимание Роскомнадзора, который назвал её недостоверной и попросил удалить с сайта. В частности, количество потерь даже близко не совпадало с озвученными Минобороны цифрами. Википедия в свою очередь претензию проигнорировала.
Вчера, 4 апреля, Роскомнадзор на основании запроса Генеральной прокуратуры РФ отправил в Википедию официальное письмо с требованием ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации. В ведомстве сообщают, что за последнее время на сайте появилось много провокационных материалов, нуждающихся в уточнении или удалении. Более того, сама Википедия стала новым "фронтом" в информационной войне против России.
Опубликованное заявление Роскомнадзора подчёркивает, что в опубликованных материалах практически нет альтернативной точки зрения. Основная часть информации – антироссийский взгляд на события.
Т.к. первые требования были проигнорированы, согласно российскому законодательству, если Википедия в кратчайшие сроки не удалит недостоверную информацию, владелец сайта может быть привлечён к административной ответственности по ст. 13.41 КоАП РФ и штрафу до 4 млн рублей. Если фейки продолжат дезинформировать пользователей интернет-ресурса, Роскомнадзор может выдвинуть запрос на его блокировку.
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