Между прочим, уже не первый раз.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

С начала военной операции на Украине по защите Донецкой и Луганской Народных Республик освещать происходящее взялись все мировые СМИ. Большой вклад внесла Википедия. Там ежедневно публикуется свежая сводка новостей с мест боевых действий, количество погибших, раненых, данные о беженцах, ситуация с экономикой страны, опросы населения и много чего другого.

реклама

Дискредитирующий Вооруженных сил Российской Федерации заголовок и информация в некоторых разделах ещё в середине марта привлекли внимание Роскомнадзора, который назвал её недостоверной и попросил удалить с сайта. В частности, количество потерь даже близко не совпадало с озвученными Минобороны цифрами. Википедия в свою очередь претензию проигнорировала.

Вчера, 4 апреля, Роскомнадзор на основании запроса Генеральной прокуратуры РФ отправил в Википедию официальное письмо с требованием ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации. В ведомстве сообщают, что за последнее время на сайте появилось много провокационных материалов, нуждающихся в уточнении или удалении. Более того, сама Википедия стала новым "фронтом" в информационной войне против России.

Опубликованное заявление Роскомнадзора подчёркивает, что в опубликованных материалах практически нет альтернативной точки зрения. Основная часть информации – антироссийский взгляд на события.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Т.к. первые требования были проигнорированы, согласно российскому законодательству, если Википедия в кратчайшие сроки не удалит недостоверную информацию, владелец сайта может быть привлечён к административной ответственности по ст. 13.41 КоАП РФ и штрафу до 4 млн рублей. Если фейки продолжат дезинформировать пользователей интернет-ресурса, Роскомнадзор может выдвинуть запрос на его блокировку.

Источник.