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CNews: Windows 11 не стать всемирной операционной системой из-за высоких требований к железу
Windows 10 все ещё обгоняет Windows 11 по популярности.
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С момента выхода первой более-менее стабильной сборки Windows 11 прошло полгода, и за это время относительно новой операционной системы были сделаны всевозможные прогнозы: кто-то утверждал, что ОС наберёт не меньше популярности у людей, чем прошлая версия, а возможно и больше, а кто-то подошёл к вопросу с долей скептицизма. Несмотря на первоначальные баги и недостатки, система очень скоро появилась на значительной доле компьютеров. После её распространение резко остановилось.

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Эксперты CNews среди главных недостатков "операционки" и причин, почему она не сыскала обещанной популярности, выделяют её высокие требования к железу. Далеко не все пользователи могут позволить себе иметь ПК, необходимый для установки ОС. Тем, у кого компьютер "недотягивает", Microsoft, как предполагалось, разрешит установить ОС обходными путями, например удалив из неё ненужные конкретному пользователю функции. Вроде совместимости с Android.

Тем не менее, этого не произошло. Цена за установку "нелегальной" ОС – отсутствие обновлений и поддержки со стороны разработчиков. Результат неправильной политики Microsoft демонстрирует статистика использования системы. С 5 октября 2021 по 31 марта 2022 суммарное количество юзеров Windows 11 едва превысило 19,4% (с учётом того, что установить пробную версию можно было задолго до официального релиза). В то же время только за март до Windows 10 версии 21Н2 обновились 7.5% пользователей, а с октября общее число юзеров Windows 10 21Н2 выросло на 28.5%.

Напомним, что среди тех самых "жестких" требований Windows 11 стоит оперативная память минимум на 4 Гб, не меньше 90 Гб хранилища (64 из них – под систему) и процессор Intel Core 8 поколения Coffee Lake.

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По данным StatCounter, в марте долю Windows 11 в России оценивали в 3,88%. У Windows 7 – 23.22%, а победителем вышла Windows 10 со своими 64,68%. Одна из самых нелюбимых ОС – Windows 8.1 – установлена у 5,13% пользователей. В мире расположение систем примерно такое же:

  1. Windows 10 (74.81%)
  2. Windows 7 (12.11%)
  3. Windows 11 (8.47%).
    Источник.
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#microsoft #windows 10 #windows #windows 11
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