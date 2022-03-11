Иметь там аккаунт, скорее всего, будет запрещено.

Сегодня утром в бывшей компании Facebook (теперь Meta) сделали важное заявление: компания официально разрешает распространять в своих социальных сетях сообщения с призывами к насилию российских военных в связи с событиями на востоке Украины. Кроме того, пользователям Instagram разрешили использовать контекст о смерти президента РФ Владимира Путина и президента РБ Александра Лукашенко. Это больше не будет считаться проявлением экстремизма.

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Заявление не смогли проигнорировать в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, откуда немедленно отправили в Роскомнадзор письмо с просьбой заблокировать на территории России Instagram. Хоть пресс-секретарь Meta Platforms Энди Стоун и отметил, что ограничения сняты с нескольких стран, соц. сеть неминуемо заблокируют.

Вечером в Роскомнадзоре приняли окончательное решение о блокировке Instagram. Соц. сеть Facebook была заблокирована ранее в этом месяце. Пока что неизвестно, распространится ли действие запрета Роскомнадзора на мессенджер WhatsApp, который тоже принадлежит американской корпорации Meta. Скорее всего, после блокировки иметь аккаунт в Instagram россиянам будет официально запрещено. На данный момент сеть ещё не попала в "черный список" Роскомнадзора. Она появится там через пару дней. В ведомстве также не сообщают, что делать тем, у кого в Instagram миллионы подписчиков.

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Напомним, на грани блокировки стоит видеохостинг YouTube. Там недавно удалили аккаунт известного российского политика и ведущего Владимира Соловьёва.