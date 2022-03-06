Сегодняшним утром без особого шума международные банковские системы Mastercard и Visa практически одновременно объявили о том, что останавливают все трансграничные переводы: деньги из России нельзя будет отправлять в другие страны, а из них, соответственно, нельзя будет отправлять деньги в Россию. Все карты, у которых не истёк срок действия, будут активны до конца. Деньги на них остаются в полной безопасности. Ограничивать переводы также не будут.
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По истечению срока оформить новую карту уже не получится, однако в Центробанке нашли системам Visa и Mastercard отечественную замену. Ей станет карта "Мир". В утреннем заявлении представители банка рассказали, что санкции на внутренние переводы по стране не повлияют, а в случае, если появится необходимость расплачиваться за границей, можно использовать карту "Мир". На данный момент её признали в Турции, Армении, Казахстане, Таджикистане, Абхазии, Вьетнаме. Беларуси, Киргизии, и Южной Осетии.
В Центробанке отмечают, что как только у Visa и Mastercard истечёт срок годности, пользователей автоматически переведут на систему «Мир»-UnionPay. В ближайшие несколько дней международные транзакции будут проходить с перебоями. Полное отключение ожидается 9 марта.