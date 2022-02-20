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Встроенная графика в новых процессорах Ryzen 6000 значительно опережает GTX 1650 в неравных условиях
Интегрированная графика улучшается с каждым новым поколением.
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Из года в год мы наблюдаем занимательный процесс: интегрированная графика улучшается. В играх повышается производительность, постепенно увеличивается показатель fps, и так или иначе встроенная графика уже может конкурировать с настоящими видеокартами. Правда, очень старыми. Про новые модели RTX речь не идёт. Даже бюджетная RTX 3050 не оставляет технологиям от Intel и AMD даже малейшего шанса на победу.

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Зато производительность "встроек" вплотную подобралась к поколению GTX. Так, гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 Rembrandt с интегрированным процессором Radeon 600M на базе RDNA 2 на шаг опередили аналогичные решения Intel. Вычислительная мощность Radeon 600M, по данным компании, на 50% опережает мощность iGPU Vega. Это позволяет процессорам, опять же, по тестам AMD, запускать практически любые игры в 1080p разрешении без просадок ниже 50 кадров в секунду. Во многих проектах значительно выше 60 кадров.

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Судя по скриншотам, Ryzen 7 6800U тестировался как со встроенной графикой Core i7-1185G7, так и с дискретной картой GeForce GTX 1650 MAX-Q. В обоих случаях новинка AMD опережает соперников на заметное количество fps. В среднем 10-15. Стоит сразу сказать, что во время тестирования в AMD схитрили: во-первых, встроенная графика сравнивается с GTX 1650 с включённой Radeon Super Resolution. Технология повышает количество кадров за счёт снижения качества картинки. Во-вторых, в тестах используются образцы GTX 1650 MAX-Q – лэптопные модели со сниженной производительностью (до 15%). Таким образом они потребляют меньше энергии и не перегреваются в тесном корпусе.
Источник.

#gtx 1650 #ryzen 6000
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