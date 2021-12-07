В некоторых вещах депутаты однозначно правы.

Недавно по интернету прошла волна тревожных новостей о том, что указом свыше в России заблокировали знаменитый Tor-браузер и все его компоненты. Некоторые сервера и правда все ещё держатся, большинство лежат. VPN-сервисы, которые помогают пользователям скрывать настоящее местоположение и другую конфиденциальную информацию тоже попали под раздачу.

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Позиция пользователей предельно ясна даже без того, чтобы проводить массовые опросы. На вопрос о необходимости блокировки анонимных браузеров 80% ответит негативно. Во время процветания свободы слова по всему миру их мнение не изменят даже зафиксированные факты о том, сколько злоумышленников используют эти самые браузеры для совершения преступлений.

В Госдуме по этому поводу настроены предельно негативно: депутат и член думской комиссии Антон Горелкин рассказал, что лично для него (и для всех здравомыслящих людей) Tor – это абсолютное зло, с которым нужно постоянно бороться. По словам депутата, он никогда не поддерживал безосновательные блокировки или запреты чего-бы то ни было, но в данном случае самые активные пользователи Tor явно перешагнули черту.

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Изначально технология скрытого Ip планировалась с одной целью: уйти от взора корпораций и классических поисковиков, однако спустя некоторое время, как говорит господин Горелкин, тамошняя инфраструктура превратилась в даркнет, где ежедневно распространяют, покупают и продают запрещённые материалы. В частности, речь идёт о защите молодёжи и подрастающего поколения.

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