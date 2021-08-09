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Несколько дней назад компания Microsoft объявила тревожную для всех нас новость: запрет на скачивание пиратского контента в Windows 10 и Windows 11. В комментариях к этим словам появились фразы вроде: "Если в Windows`e нельзя будет скачать торрент-игру или бесплатный фильм, зачем вообще такая ОС нужна?", однако после комментарии просто отключили. В компании посчитали, что слова в этой ситуации будут лишними.

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Как и всегда, в интернете рано подняли панику. Несмотря на автоматическую блокировку нелицензированного контента, которой так гордится Microsoft, механизм можно легко и быстро обойти всего лишь с помощью нескольких кликов мышкой. Усаживайтесь поудобнее, сейчас мы расскажем вам, как продолжить пользоваться "бесплатным интернетом". Конечно же, делать этого мы вам не рекомендуем из-за возможных проблем с производительностью ПК.

Первое, что нужно сделать – открыть настройки и перейти к графе "Конфиденциальность и безопасность". Далее нажимайте на "Безопасность Windows", далее на "Защита от вирусов и угроз", далее на "Управление приложениями/браузером". Последний рубеж на пути к торрентам – "Параметры защиты на основе репутации". Напротив этой колонки рекомендуется отключить галочку, дабы ничто не мешало свободному использованию всех свойств и преимуществ компьютера.