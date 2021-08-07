Выход хардфорка London может вскоре закончить дефицит графических процессоров
Большинство сегодняшних криптовалют основаны на принципе PoW (Proof-of-Work), который предполагает начисление большего количества транзакций, если у майнера больше и мощнее железо. В частности, речь идёт про видеокарты. Они оказались в дефиците сразу после того, как добытчики виртуальных денег поняли, что купленные ими 20 или 30 видеокарт окупятся через условный месяц.
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Существует, однако, и PoS (Proof-of-Stake) – более прогрессивный и модернизированный вариант PoW, способный преодолеть дефицит графических процессоров, вызванный предшественником. В отличие от PoW, PoS требует доказательства владения определённой суммой криптовалюты. Система алгоритма чуть походит на банковский депозит: вначале пользователь кладёт на счёт деньги, потом специальный механизм проверяет их наличие и, если у него не возникает вопросов, начисляет на этот счёт дополнительное вознаграждение в виде той же криптовалюты.
Именно такой метод добычи виртуальных коинов вскоре введут в самую прибыльную для майнеров криптовалюту Ethereum. Предложение EIP-3554 будет добавлено в протокол Ethereum 2.0 вместе с выходом хардфорка London.
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