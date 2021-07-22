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Google Chrome 92 - защита от фишинга, редизайн вкладок и другое

Краткий обзор функционала обновлённого браузера.
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Недавно компания Google решила выкатить пользователям новое обновление для Chrome под кодовым названием 92. За последние несколько недель разработчики пересмотрели свои основные взгляды на приложение и придумали парочку интересных идей. На этот раз они почти не удаляли ничего из Chrome, а лишь дополняли функционал браузера новыми опциями.

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Первая из них – расширенное окно разрешений для сайтов. Chrome 92 предоставит возможность работать с разрешениями на более конкретном уровне. В прошлой версии меню взаимодействия было чуть более абстрактным, незавершённым. Теперь для управления нужными функциями уведомлений и прочего потребуется лишь нажать на значок замка напротив адресной строки. Количество привилегий всё ещё достаточно ограничено по сравнению с ПК-версией браузера, однако в меню появится доступ к местоположению, управление личными уведомлениями от сайтов и проигрыватель звуков.

Второй приятный сюрприз – быстрый доступ к меню настроек. Перейти к любой команде можно будет просто написав её в строке URL. Например, написав "Очистить историю", действие произойдёт без долгого перехода к настройкам Chrome и поиска нужного раздела.

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Третья и последняя обновка браузера – персональная защита от фишинга (вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным). Chrome 92 сможет в 50 раз быстрее определять попытку взлома или несанкционированного сбора информации с устройства, чем раньше. По заверениям Google, более точный метод поиска фишинговых сайтов пока не придуман.

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