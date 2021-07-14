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Большинство из нас наверняка ассоциирует китайскую компанию Xiaomi с чем-то приятным: низкие цены, качественные устройства, долгое время жизни и т.д. Чаще всего компания действительно показывает себя с хорошей стороны, но иногда даже в ней случаются неприятные случаи. Например, за дезинформацию в отношении одного из своих смартфонов китайского блогера вынудили публично извиниться.

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Ситуация произошла ещё 11 августа 2020 года, когда блогер Чжан приобрёл 2 одинаковых версии смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra. Через неделю он слегка оскорбил их в сети, опубликовав два негативных отзыва. По его словам, за 6 дней смартфоны 8 раз перегружались без причины, нагревались до 50℃ и разряжались в течении 2-х часов. В играх телефон вообще вёл себя аномально, постоянно блокируя экран. Кроме того, во втором отзыве блогер рассказал, что в смартфоне не защиты от воды. Даже самой дешёвой.

Данные сообщения были обнаружены сотрудниками Xiaomi, после чего на Чжана подали несколько запросов в суд. Главный – за дезинформацию. Спустя некоторое время суд выяснил, что блогер и правда переборщил с негативной оценкой смартфонов. За это его обязали выплатить Xiaomi 5 тысяч долларов и публично извиниться перед компанией за то, что ранее портил её репутацию.

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