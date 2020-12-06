Путин призвал правительство ограничить распространение ИИ из-за возможного риска "восстания машин"
Уже несколько лет в России активно развивается технология искусственного интеллекта (ИИ). Прогресс в сфере технологий привёл к тому, что процесс создания машин, способных самостоятельно мыслить и принимать решения, уже необратим. Этот факт во время конференции AI Journey 2020 признал президент РФ Владимир Путин, однако, за такими устройствами нужен глаз да глаз.
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В коротком интервью Владимир Владимирович отметил, что в текущем десятилетии будет осуществлена массовая цифровая трансформация страны. Технологии по типу ИИ требуются чуть ли не во всех сферах жизнедеятельности человека, в первую очередь в системе государственного управления. Возможность самообучения действительно делает проекты с использованием ИИ уникальными, но в то же время и опасными.
По словам Путина, человек смог "приручить" ядерную энергию и многие другие достижения военно-промышленной сферы, поэтому в будущем стоит задуматься и над контролем искусственного интеллекта. Притом научно-фантастический фильм "Терминатор", конечно, не является эталонным сценарием развития событий. Чтобы исключить все риски того, что ситуация с развитием ИИ когда-нибудь выйдет из под контроля, нужно научится грамотно управлять всеми частями технологии. Кроме того, президент обратился к правительству с просьбой учредить проект контроля над компаниями, ведущими разработку ИИ, а также позволить эксперименты с участием технологии в экономической и социальной отраслях для их последующего внедрения.
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