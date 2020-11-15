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С 2003 года, когда Илон Маск, Джей Би Штробель, Мартин Эбергартд и Марк Тарпенинг основали компанию Tesla, её продукция совершенствовалась с каждым годом. По сравнению с первым выпущенным автомобилем Tesla Roadster, нынешняя версия Model 3 имеет гораздо больше преимуществ. В основном из-за того, что сейчас автомобили больше напоминают большой компьютер на колёсах, чем обычное транспортное средство.

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Когда Tesla только начинала массовое производство машин, в них устанавливали графические чипы NVIDIA Tegra. Несколько последних лет компания сотрудничает с Intel но, по последним данным, новые автомобили будут иметь совершенно другие чипы. Инсайдеры сообщают, что главные инженеры ищут более производительные решения. Например, наиболее подходящим вариантом может стать архитектура RDNA 2 и чипы AMD Navi. Вскоре Tesla официально объявит о сотрудничестве с AMD.

Использование графических процессоров AMD Navi позволит значительно повысить главную составляющую каждого электромобиля – дальность хода. Кроме того, если сравнивать производительность прошлого поколения с архитектурой RDNA 2, то последняя обеспечит 54% прирост производительности на ватт. Когда именно случится это знаковое событие, не сообщается. Прежде чем приступить к оформлению контрактов, инженерам Tesla нужно будет вручную протестировать чипы и убедится в их высокой эффективности.

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