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Ещё с конца 1990-х годов бренд PlayStation показал себя как производитель высококачественных и удобных игровых приставок. С выходом PlayStation 2 – самой известной и продаваемой консоли в мире, Sony обрела десятки миллионов фанатов. На данный момент компании удалось реализовать около 157,68 миллионов устройств. Это является абсолютным и непоколебимым рекордом для всех остальных производителей. Но, всё чаще в интернете начинают говорить, что скоро первое место займёт совсем другая приставка.

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Ею станет PlayStation 5 с 8-ядерным/16-поточным процессор на архитектуре AMD Zen 2. Именно так считает финансовый директор Sony Хироки Тотоки. В обширной презентации для инвесторов он подчеркнул, что если текущий ажиотаж на PS5 не спадёт, а будет держаться на сегодняшнем уровне, то за следующие 4 месяца, то есть к концу марта 2021, компания продаст примерно 7,6 миллионов приставок.

Этот результат будет означать, что за 4 месяца консолей PlayStation 5 продали столько же, как PS4 за весь календарный год. Таким образом, если учесть, что дальнейшие события тоже пойдут для Sony благоприятно, рекорд в 157 миллионов устройств вскоре будет преодолён. Как бы там ни было в будущем, сейчас для выхода консоли есть все необходимые условия.

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