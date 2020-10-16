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Незадолго до официального релиза PlayStation 5 в сеть просочились утечки, сообщающие, что Sony намерена выпустить консоль в двух разных вариациях: обычную PS5 и PS5: Digital Edition. Соответственно, первая с дисководом, а вторая - без. Она позиционируется как цифровая приставка, и закачивать на неё игры можно будет исключительно с помощью сервисов цифровой дистрибуции, таких как PS Plus.

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Несколько дней назад, 8 октября, выяснилось, что Sony не ограничится лишь двумя версиями консоли. Как и в прошлом поколении, в скором времени компания выпустит PlayStation 5 Pro – продвинутую модель обыкновенной приставки. Об этом стало известно из социальной сети Twitter. Во время уже привычного философствования о том, как именно будет работать система охлаждения в PS5, пользователь с ником qilin0345 заявил, что система жидкого металла определённо погубит консоль и устроит настоящую катастрофу в играх. В тот же день его пост прокомментировал бывший игровой дизайнер Sony Крис Гранелл (Chris Granell).

Гейм-дизайнер написал, что охлаждение жидким металлом – это действительно большой риск, но об этом уже много раз говорилось в прошлом. Решением данной проблемы станет PlyStation 5 Pro. Она выйдет раньше, чем думают пользователи. О каком именно сроке идёт речь – неизвестно. Не исключено, что бывший сотрудник имеет в виду год или два.

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