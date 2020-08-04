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Уже долгое время Sony не раскрывает никакой информации по поводу новой консоли PlayStation 5. В июне компания показала впечатляющий дизайн, а до этого провела презентацию с различными характеристиками приставки, но с того времени прошёл уже месяц. За этот период многие инсайдеры пытались угадать, когда же Sony объявит цены на консоль, а также выдвигали свои теории на этот счёт. Предположительно, устройство будет стоить около 500-550 долларов (37 000-40 000 рублей).

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Недавно Имран Хан – бывший главный редактор американского журнала Game Informer, целиком и полностью посвящённого компьютерным играм, в последнем выпуске сообщил, что он обладает ценными данными по поводу сроков начала приёма предзаказов. По его словам, как Sony, так и Microsoft в конце текущего месяца раскроют окончательную официальную стоимость PlayStation 5 и Xbox Series X.

Его мнение связано с тем, что по традиции в августе проходят многие игровые мероприятия, например, ежегодная международная выставка gamescom. Исходя из этого он уверен, что ближе к концу месяца Sony проведёт ещё одну прямую трансляцию, на которой пользователям покажут много интересных деталей. Не исключено, что таким же образом поступит и конкурент Sony в лице Microsoft. Подробнее прочитать об этом можно здесь.