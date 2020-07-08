Два популярных эксклюзива для PlayStation 4 продаются со скидками в 80%: The Order: 1886 и Agents of Mayhem
Многие наслышаны о том, что 5-6 хороших AAA-игр для PlayStation 4 будут стоить столько же, сколько и сама приставка. Очень часто цены на игры оправданы, ведь играть в них можно на протяжении долгих недель, притом их увлекательный сюжет и современные технологии графики впечатляют даже самых скептически настроенных пользователей. Похоже, что перед выпуском нового поколения консолей, хоть оно ещё и далеко, Sony решила в буквальном смысле задарить геймеров огромными скидками. Сегодня в магазине PlayStation Store появились ещё два эксклюзива со скидками в 80% на каждый.
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The Order: 1886
Повествование сюжета начинается с завораживающей истории о появлении полукровок: мутантов со звериными чертами. Эти существа объявили людям войну, но рыцари круглого стола во главе с легендарным королём Артуром стоят на защите человечества, используя мифическую субстанцию под названием "Чёрная вода". Она позволяет им жить практически вечно, а также залечивает любые раны. Временами в игре появляется реальная историческая персона – маркиз Лафайет, герой революции в США и Франции, присутствует гениальный изобретатель сербского происхождения Никола Тесла. Купить игру можно за 574 рубля вместо 2 300.
Agents of Mayhem
В центре событий лежит футуристический город «the city of tomorrow», прототипом которого является столица Южной Кореи – Сеул. Начинается игра с выбора одного из 12-и агентов. Каждый из них имеет свои уникальные способности. Главной целью игры выступает уничтожение суперзлодейской организации ЛЕГИОН. Приобрести игру сейчас можно за 239 рублей вместо начальных 1 200.
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