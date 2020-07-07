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Как знают многие поклонники гейминга, недавно состоялся релиз революционной Half-Life: Alyx, которая стала уникальным представителем жанра VR-игр. Она совместила в себе необычную атмосферу присутствия и одновременно все достижения современных технологий. Комментарии и отзывы о ней были не слишком положительные: большинству игроков не понравилось, что, чтобы поиграть в неё, нужно покупать дорогой VR-шлем, специальные очки и прочее оборудование, стоящее гораздо больше, чем они готовы отдать.

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Сегодня в интернете появились свежие слухи, подкреплённые достоверной информацией. Мало людей знают о тесном сотрудничестве между компанией Videogames Deluxe и Rockstar Games – разработчиками всех игр серии GTA. Недавно первая в своём аккаунте в LinkedIn разместила вакансии для программистов и известных дизайнеров. Они будут работать над созданием некой AAA-игры, основной особенностью которой станет VR режим. Заказчиком игры выступает Rockstar Games.

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В связи с этим большинство фанатов предположили, что именно Grand Theft Auto 6 и будет выступать в роли игры с VR-интеграцией, но сейчас это звучит крайне нереалистично. Этому есть несколько весомых факторов: во-первых, стоимость GTA в VR повысится в несколько раз, и максимально обширная аудитория, которую Rockstar Games собирала долгими годами, просто исчезнет. Во-вторых, на производство и оптимизацию для VR уйдёт слишком много времени, если допустить, что разработка ещё не началась.

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