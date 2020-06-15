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Недавно Sony показала всему миру, как будет выглядеть их консоль нового поколения PlayStation 5. После волны эмоций, которую вызвал смелый, футуристический и крайне необычный внешний вид приставки, некоторые особо внимательные и любопытные пользователи стали изучать её ближе, чем её показали во время прямой трансляции. В ходе одного из таких изучений энтузиаст с ником Shinobi602 опубликовал в Twitter результаты своей работы.

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Он поведал игровому сообществу, что если присмотреться к ручкам контроллера DualSense поближе, то можно заметить, что они выполнены в виде крошечных символов X, Square, Triangle и Circle, которые за долгое время существования стали для компании своеобразным логотипом. Несколько поразмышляв над этим дизайнерским ходом, пользователь решил с такой же точностью приблизить и новую консоль, чтобы убедится, нет ли похожих приятных "сюрпризов" и на ней.

Предела удивлению не было, когда он обнаружил те же самые символы и на PlayStation 5. Увеличив картинку в несколько раз, удалось разглядеть, что абсолютно весь корпус приставки покрыт символами узнаваемых кнопок с контроллера. Несомненно, именно такие маленькие и, на первый взгляд, незначительные детали и создают крупным компаниям основной имидж, ведь всегда приятно осознавать, что производитель прилагал усилия и креативность при создании определённого продукта, а не копировал его у других компаний.

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