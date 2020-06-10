Голландский дизайнер по-новому представил дизайн PlayStation 5 — выглядит крайне реалистично
Спустя долгие месяцы ожидания, возможно, скоро наступит момент, когда Sony наконец покажет настоящий дизайн игровой консоли PlayStation 5, чем развеет массу нереалистичных концепций, которые появились в сети за это время. Многие аппаратные детали уже давно известны, и для фанатов загадкой остаётся лишь внешний вид устройства. Сегодня известный голландский дизайнер Джермейн Смит, также известный как Concept Creator, показал, какой лично он видит будущую консоль.
рекламаЧтобы красиво преподнести свою концепцию зрителям, дизайнер создал отдельное видео, в котором коротко показан возможный вид приставки. Не исключено, что голландец обладает какими-то новыми сведениями от многочисленных инсайдеров. Узнать, насколько правдива концепция, можно будет уже очень скоро.
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