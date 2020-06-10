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Спустя долгие месяцы ожидания, возможно, скоро наступит момент, когда Sony наконец покажет настоящий дизайн игровой консоли PlayStation 5, чем развеет массу нереалистичных концепций, которые появились в сети за это время. Многие аппаратные детали уже давно известны, и для фанатов загадкой остаётся лишь внешний вид устройства. Сегодня известный голландский дизайнер Джермейн Смит, также известный как Concept Creator, показал, какой лично он видит будущую консоль.

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Как видно из изображения, дизайнер создал модель приставки на основе недавно представленного двухцветного контроллера DualSense. Поскольку Sony не давала гарантий, что раскроет внешний вид PlayStation 5 во время завтрашней презентации, время для обсуждения и создания собственных концепций ещё есть. Несмотря на то, что дизайн выглядит как смесь прошлых двух консолей от Sony (PlayStation 4 и PlayStation 3), он всё равно притягивает своей футуристичностью и простотой создания.

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