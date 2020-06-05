Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В связи с тем, что релиз Xbox Series X близится с невероятной скоростью, компания Microsoft решила сбросить цены на свои консоли прошлых поколений. Так, сегодня официальный сайт компании в Германии делает скидку в размере 100-а долларов на Xbox One X. На момент написания новости цена на игровую приставку в магазине Amazon составляет 369 долларов без игр и около 400 долларов с несколькими популярными тайтлами.

анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Специально для тех, кто не хочет отдавать круглую сумму за новенькую Xbox Series X через 5-6 месяцев, немецкое подразделение Microsoft продаёт Xbox One X всего за 299 долларов. В комплект входит жёсткий диск объёмом 1 ТБ, месяц бесплатной подписки Xbox Game Pass Ultimate и столько же на Xbox Live Gold. Дизайн модели выполнен в стиле будущей игры от CD Project RED Cyberpunk 2077.

Кроме прочего, вместе с приставкой поставляется и сама долгожданная игра Cyberpunk 2077, но поиграть в неё сразу после покупки не удастся. Возможность загрузить её бесплатно появится только 17 сентября, когда разработчики официально представят её миру. Пока что скидка на консоль доступна только в немецком подразделении, но скорее всего в самое короткое время подобное предложение будет доступно и на территории России.