Microsoft официально предлагает Xbox One X со скидкой в 100 долларов и бесплатным дополнением в качестве игры Cyberpunk 2077
В связи с тем, что релиз Xbox Series X близится с невероятной скоростью, компания Microsoft решила сбросить цены на свои консоли прошлых поколений. Так, сегодня официальный сайт компании в Германии делает скидку в размере 100-а долларов на Xbox One X. На момент написания новости цена на игровую приставку в магазине Amazon составляет 369 долларов без игр и около 400 долларов с несколькими популярными тайтлами.
Кроме прочего, вместе с приставкой поставляется и сама долгожданная игра Cyberpunk 2077, но поиграть в неё сразу после покупки не удастся. Возможность загрузить её бесплатно появится только 17 сентября, когда разработчики официально представят её миру. Пока что скидка на консоль доступна только в немецком подразделении, но скорее всего в самое короткое время подобное предложение будет доступно и на территории России.
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