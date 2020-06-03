К Google подан иск на 5 миллиардов долларов из-за слежки за пользователями Chrome в режиме инкогнито
Многим пользователям браузера Google Chrome известно, что в нём существует два вида вкладок: обычная, где система собирает информацию о поисковых запросах, интересах владельцев и других данных. Наравне с ней существует второй вид – вкладки инкогнито, где компания обязуется не сохранять историю запросов или любые другие конфиденциальные данные. Файлы cookie автоматически удаляются при выходе из режима инкогнито. В первое время после запуска отнюдь не все доверяли этому режиму, и похоже, что не зря, ведь недавно против Google подали коллективный иск в городе Сан-Франциско за нарушение конфиденциальности.
Истцы говорят, что Google отслеживает и собирает историю посещений потребителей независимо от того, какие меры защиты данных ими предпринимаются. Google, якобы, намеренно вводит пользователей в заблуждение, заставляя их думать, что они полностью контролируют информацию, которой они делятся с компанией. Согласно источнику, пострадавшие требуют от технологического гиганта компенсацию в размере 5 миллиардов долларов. В ответ на иск компания решительно отрицает все обвинения.
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