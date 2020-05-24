Новый хакерский джейлбрейк позволяет взламывать все смартфоны iPhone независимо от даты или года выпуска
Безусловно, каждый обладатель смартфона хочет быть уверенным в том, что его устройство не взломают, а конфиденциальные данные останутся под контролем. Со временем опасность взлома увеличивается, особенно на незащищённых смартфонах бюджетного сегмента. Однако, иногда хакеры получают в распоряжение и дорогие телефоны известных брендов. Так, недавно известной хакерской командой unc0ver была обнаружена критическая уязвимость, на который они основали джейлбрейк.
Одну из них они пропустили, какую именно – не сообщается. Известно лишь, что именно она стала основой для джейлбрейка. Пока что никаких доказательств реального применения уязвимости не было. Ожидается, что Apple быстро исправит сложившуюся ситуацию и полностью искоренит все существующие сейчас "дыры" в безопасности.
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