YouTube теперь будет заботиться о вашем здоровье, сообщая когда нужно ложиться спать
За последние годы видеохостинг YouTube принял очень много нововведений, которые позволяют контролировать количество просмотренных видео за день, неделю или месяц, отключать уведомления о новых видео в определённое время дня и напоминать пользователю, что нужно сделать перерыв, так как это вредит здоровью.
В настройках каждый пользователь сам сможет выбрать нужное для себя время, когда ему придёт напоминание, или вовсе его не выбирать. Это тоже предусмотрено. При желании упоминания отключаются в пару кликов в любой момент. Функция станет доступна уже сегодня для пользователей iPhone и Android. В течение нескольких следующих дней её откроют для всех остальных устройств.
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