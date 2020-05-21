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За последние годы видеохостинг YouTube принял очень много нововведений, которые позволяют контролировать количество просмотренных видео за день, неделю или месяц, отключать уведомления о новых видео в определённое время дня и напоминать пользователю, что нужно сделать перерыв, так как это вредит здоровью.

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Сейчас, когда нарушить режим сна просмотром бесконечных роликов легче всего, разработчики сервиса задумались о здоровье своих пользователей ещё больше и приняли соответствующие меры. Отныне, если вы взялись посмотреть одно-два видео (или 10) перед сном, то видеохостинг предложит вам установить специальное напоминание. Оно будет сообщать о том, что с просмотром пора заканчивать.

В настройках каждый пользователь сам сможет выбрать нужное для себя время, когда ему придёт напоминание, или вовсе его не выбирать. Это тоже предусмотрено. При желании упоминания отключаются в пару кликов в любой момент. Функция станет доступна уже сегодня для пользователей iPhone и Android. В течение нескольких следующих дней её откроют для всех остальных устройств.

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