Ubisoft подала иск в суд на Apple и Google за копирование Rainbow Six — компании отказались признавать свою вину
Популярный разработчик игр Ubisoft в 2015 году выпустил одно из своих лучших творений – Tom Clancy’s Rainbow Six. С момента релиза она завоевала миллионы сердец непривычным сюжетом, огромными возможностями оперативников и уникальным сеттингом. В связи с популярностью игры её начали копировать и подделывать. Популярнейшей среди "копий" остается Area F2.
рекламаОфициальный представитель Ubisoft заявляет, что Apple Inc. и Google LLC виновны в продаже "их" игры. Оспаривать тот факт, что Area F2 – полноценная копия Rainbow Six нельзя. Единственное, что отличает две игры – это издатель. Федеральный суд Лос-Анджелеса в пятницу пополнился новым иском. В нём Apple и Google обвинили в серьёзном нарушении авторских прав, так как ежедневно в "Радугу 6" играет около 3-х миллионов пользователей, а зарегистрированы в ней 33 миллиона геймеров. Все они купили её у официального разработчика, заплатив за право играть в тактический шутер.
Компания Ubisoft обозначила в иске также и о том, что Rainbow Six является их самой востребованной интеллектуальной ценностью, которой они очень дорожат. Практически каждая деталь Area F2 взята из R6, притом за её скачивание не требуются деньги. Она включает в себя покупки внутри игры. Недавно экшен выпустили на Android. На сегодняшний момент его загрузили около пяти миллионов людей. Ни Apple ни Google до сих пор не дали никаких комментариев.
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