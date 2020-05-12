Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как мы знаем, недавно компанией Microsoft были показаны несколько трейлеров к будущим играм, которые должны были показать все плюсы новой консоли Xbox Series X и продемонстрировать пользователям реальные возможности следующего поколения. Отрезки с геймплеем компания показала, но большинство пользователей восприняли их крайне негативно, так как не увидели потрясающего качества, обещанного ранее.

реклама

Тем мне менее, создатель The Game Awards Джефф Кейли в своём Twitter- блоге заявляет, что на данный момент мы увидели лишь малую часть всего, что откроет перед нами новое поколение. Настоящие красоты и реальная работа консоли будет представлена уже сегодня во время трейлера ещё одной новой игры.

Предстоящие консоли во много раз мощнее современных платформ и посмотреть на их потенциал, по словам Джеффа Кейли, мы сможем во вторник 12 числа, то есть сегодня. Соответствующую запись он разметил у себя на странице, не раскрыв никаких дополнительных подробностей. Нечто очень крутое и эффектное должно быть представлено сегодня ближе к вечеру, и это точно не продолжение серии игр про Бэтмена. Возможно у вас есть более точная информация о том, что же такое сегодня покажут? Поделитесь этим в комментариях.

Источник.