Новая игра для Xbox Series X раскроет весь потенциал консоли — анонс сегодня
Как мы знаем, недавно компанией Microsoft были показаны несколько трейлеров к будущим играм, которые должны были показать все плюсы новой консоли Xbox Series X и продемонстрировать пользователям реальные возможности следующего поколения. Отрезки с геймплеем компания показала, но большинство пользователей восприняли их крайне негативно, так как не увидели потрясающего качества, обещанного ранее.
рекламаТем мне менее, создатель The Game Awards Джефф Кейли в своём Twitter- блоге заявляет, что на данный момент мы увидели лишь малую часть всего, что откроет перед нами новое поколение. Настоящие красоты и реальная работа консоли будет представлена уже сегодня во время трейлера ещё одной новой игры.
Предстоящие консоли во много раз мощнее современных платформ и посмотреть на их потенциал, по словам Джеффа Кейли, мы сможем во вторник 12 числа, то есть сегодня. Соответствующую запись он разметил у себя на странице, не раскрыв никаких дополнительных подробностей. Нечто очень крутое и эффектное должно быть представлено сегодня ближе к вечеру, и это точно не продолжение серии игр про Бэтмена. Возможно у вас есть более точная информация о том, что же такое сегодня покажут? Поделитесь этим в комментариях.
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