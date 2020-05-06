Немецкое отделение Samsung продаёт Galaxy S20 со скидкой в 134 евро, а Galaxy S20 + со скидкой в 150 евро
В последнее время наблюдается большой спад цен на продукцию Samsung. Дешевеют различные электронные устройства, в том числе и смартфоны. Так, Galaxy S20, который на официальном сайте компании продавался за более чем 900 евро, несколько дней назад сильно подешевел. Сегодня немецкое отделение Samsung официально делает скидку на смартфон в размере 134 евро. С учётом этого, его стоимость составляет приблизительно 765 евро.
рекламаНа другие смартфоны той же линейки также действует акция. За приобретение Galaxy S20 + просят 849 евро вместо начальной цены в 1 000 евро. Топовая модель Galaxy S20 Ultra 5G стоит не 1 349 евро, как было изначально, а 1 146 евро (-202 евро). Возможно, что другие отделения вскоре переймут инициативу и устроят подобные акции на топовые модели.
Если это произойдёт, то хотим напомнить краткую конфигурацию всех трёх смартфонов. Galaxy S20: экран 3200 x 1440, восьмиядерный процессор, три модуля камеры (12 Мп + 64 Мп + 12 Мп) и 8 Гб памяти. В отличие от младшей модели, S20 + может похвастаться немного увеличенным дисплеем. В остальном характеристики одинаковы. Старшая модель S20 Ultra поддерживает технологию 5G, имеет 108 Мп камеру и 10-кратный гибридный зум. Кроме этого, версия Ultra получила не 8, а 16 Гб ОЗУ.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила