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В последнее время наблюдается большой спад цен на продукцию Samsung. Дешевеют различные электронные устройства, в том числе и смартфоны. Так, Galaxy S20, который на официальном сайте компании продавался за более чем 900 евро, несколько дней назад сильно подешевел. Сегодня немецкое отделение Samsung официально делает скидку на смартфон в размере 134 евро. С учётом этого, его стоимость составляет приблизительно 765 евро.

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На другие смартфоны той же линейки также действует акция. За приобретение Galaxy S20 + просят 849 евро вместо начальной цены в 1 000 евро. Топовая модель Galaxy S20 Ultra 5G стоит не 1 349 евро, как было изначально, а 1 146 евро (-202 евро). Возможно, что другие отделения вскоре переймут инициативу и устроят подобные акции на топовые модели.

Если это произойдёт, то хотим напомнить краткую конфигурацию всех трёх смартфонов. Galaxy S20: экран 3200 x 1440, восьмиядерный процессор, три модуля камеры (12 Мп + 64 Мп + 12 Мп) и 8 Гб памяти. В отличие от младшей модели, S20 + может похвастаться немного увеличенным дисплеем. В остальном характеристики одинаковы. Старшая модель S20 Ultra поддерживает технологию 5G, имеет 108 Мп камеру и 10-кратный гибридный зум. Кроме этого, версия Ultra получила не 8, а 16 Гб ОЗУ.

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