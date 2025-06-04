Это лишь техническая демонстрация движка.

Во время конференции State of Unreal в Орландо CD Projekt RED неожиданно продемонстрировала рабочую сборку следующей главы саги о Ведьмаке. Не в виде трейлера, не как тизер, а как инженерную заготовку, обнажённую до кода и структуры. Демонстрация, проведённая в партнёрстве с Epic Games, была воспринята публикой как намёк на условный Witcher 4, но сами разработчики сразу обозначили границы: это не игра, это платформа, на которой она будет построена.

"Это не геймплей и не финальные ассеты. Мы показываем технологическую основу – инструменты, через которые будем создавать открытый мир следующего Ведьмака".

Презентация сфокусирована на работе движка Unreal Engine 5: в ней задействованы ключевые технологии вроде Nanite Foliage, ML Deformer и FastGeo Streaming. Все они уже внедрены в сборку и служат подтверждением технической зрелости проекта на ранней стадии.

Напомним, что релиз игры не ожидается ранее 2027 года. После отказа от собственного RED Engine в 2022-м студия открыто заявила, что намерена не просто использовать UE5, но и участвовать в его эволюции как универсального инструмента для RPG с открытым миром.

Особенно примечательно, что демо было показано на базовой версии PlayStation 5. Даже в этом конфигурационном коридоре сборка демонстрировала стабильные 60 кадров в секунду с активной трассировкой лучей – потенциальный сигнал о том, что архитектура проекта изначально закладывается под эффективную оптимизацию.

Обсуждение в прессе и среди фанатов вызвало эпизодическое появление Цири. Её внешность в демо отличалась от версии, показанной в трейлере на The Game Awards 2024. CDPR позже прояснила: используется та же модель, адаптированная под MetaHuman. Изменения минимальны.