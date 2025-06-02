Свет от нее шел 12 миллиардов лет.

Радиоструя длиной в 200 тысяч световых лет, что вдвое больше диаметра Млечного Пути, была обнаружена на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли. Источник – черная дыра J1601+3102, чьё излучение дошло до нас из эпохи, когда вселенной едва исполнился миллиард с небольшим. Наблюдения велись через радиоинтерферометр LOFAR, и они поставили под сомнение ряд прежних представлений о формировании галактических ядер.

Обычно столь протяжённые релятивистские струи связывают с крайне массивными чёрными дырами. Здесь же всего 450 миллионов солнечных масс. Для квазара это скромно. Тем не менее, система запустила колоссальный выброс энергии на десятки тысяч световых лет в обе стороны. Южный лепесток, впрочем, заметно короче. Вероятно, он натолкнулся на плотное облако газа.

Увидеть структуру удалось благодаря инструменту LOFAR. Он представляет собой сеть из 50+ антенн, растянутых от Ирландии до Польши, которые фиксирует длинноволновое излучение, которое часто ускользает от классических радиотелескопов. Именно эта конфигурация выявила то, что сначала приняли за помеху: смазанное пятно под основным источником. Уже потом стало ясно, что это южный лепесток радиоструи.

Особенность LOFAR в чувствительности к диффузному радиоизлучению. Там, где другие системы "молчат", он различает слабые, но протяжённые структуры, в том числе в ранней вселенной, где плотность фона высока, а контраст невелик.