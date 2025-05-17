Для 4K потребуется как минимум RTX 2080 Ti.

GSC Game World официально подтвердила, что S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat получат переиздания. Выход намечен на 20 мая. Все три игры адаптировали под современные системы: переработали графику, доработали интерфейс, добавили поддержку новых API. Владельцы оригиналов на GOG и Steam получат Enhanced Edition бесплатно.

Сюжет остался прежним. Поведение врагов и логика мира тоже. А вот визуально всё ощущается иначе. Подключили глобальное освещение, реализовали отражения, обновили шейдеры. Вода и небо будут с постобработкой. Добавили god rays, подтянули текстуры, увеличили полигональность. Интерфейс тоже переработан: теперь с геймпадами всё работает штатно. Некоторые старые баги исчезли, хотя полного списка патчей пока нет.

Нюанс в том, что переиздания не совместимы с модами. Все пользовательские модификации и сейвы не работают. Модерам придётся начинать заново. Впрочем, GSC заявила о поддержке Steam Workshop, что может упростить адаптацию в дальнейшем. Старые версии останутся в библиотеках, их никто не тронет.

Для Full HD подойдут даже видеокарты восьмилетней давности: GTX 960, RX 560 и аналогичные. А вот 4K-режим требует серьёзных ресурсов – не ниже RTX 2080 Ti или Radeon 6800 XT. Поддержка FSR есть, DLSS и XeSS нет. Каждая игра весит около 10Gb.

Enhanced-версии выйдут в отдельных карточках в магазинах. Цена составит $20 за штуку или $40 за сборник из трёх, плюс оригиналы в комплекте.