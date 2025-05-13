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Kachka
Мексика подала в суд на Google за переименование Мексиканского залива в Американский залив
Началась история с указа Трампа.

Мексика подала в суд на Google. Поводом послужило странное переименование на картах. В американской версии сервиса название "Gulf of Mexico" частично заменено на "Gulf of America". Мексиканские власти называют это нарушением суверенитета и подменой исторических фактов.

Истоки проблемы в указе Дональда Трампа, подписанном сразу после инаугурации в январе. Документ утвердил новое обозначение части прибрежной зоны, которую США считают своей. В феврале переименование закрепил Географический совет США, после чего Google синхронизировал данные на американском сегменте карт.

Реакция последовала быстро: президент Мексики Клаудия Шейнбаум направила Google официальное требование вернуть прежнее название. Ответ из компании пришёл от вице-президента Криса Тёрнера, он сослался на внутреннюю политику отображения названий в зависимости от юрисдикции. Для пользователей в США – один вариант, в Мексике и остальном мире – другой. Но именно это и вызвало наибольшие споры.

Мексика считает, что новая подпись легитимизирует претензии США не на сектор, а на весь залив. И это уже не просто вопрос наименования. По международным данным, около 49% акватории залива находятся под юрисдикцией Мексики, 46% – у США, ещё 5% – у Кубы. Шейнбаум подчёркивает, что указ Трампа касается лишь американского шельфа и не может затрагивать всю географическую единицу.

"Мы не возражаем против внутреннего названия в рамках территории США. Но замена имени всего залива – это политический шаг, а не картографическая поправка".

Дополнительный резонанс вызвало решение Палаты представителей. Исходя из него, новый закон закрепляет термин "Gulf of America" во всех федеральных документах. В Мехико это расценивают как начало системной подмены, которая может перекинуться и в международные базы, справочники, учебники.

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#сша #google #мексика #мексиканский залив #мексика и сша
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