Но, скорее всего, на PS5 игра будет в 30 FPS.

После выхода второго трейлера Grand Theft Auto VI в сети появились вопросы. Одни фанаты восхищались детализацией, другие усомнились – неужели всё это действительно снято с живого геймплея, а не рендер на мощном девките. Rockstar ответила официально: ролик целиком записан на базовой PlayStation 5, без использования продвинутой модели PS5 Pro. Включены как внутриигровые кат-сцены, так и прямые отрезки геймплея.

Такое заявление представляет собой редкость для индустрии, где видео часто выдают желаемое за действительное. Rockstar, напротив, подчёркивает, что визуальный уровень, показанный в трейлере, будет доступен на стандартной PS5. Пусть и, вероятно, с обычными ограничениями по частоте кадров. Но в плане графики это не преувеличение.

Сразу после публикации появилось техническое разборное видео от Digital Foundry. Там подтвердили, что визуально игра почти безупречна. Да, местами есть сглаживание, кое-где текстуры волос проработаны не так чётко, но общая картинка отличная. Аналитики оценили трейлер как технически достоверный, пусть и с оговоркой, что релиз ещё далеко.

Один из главных выводов Digital Foundry касается частоты кадров. Судя по всему, на старте GTA VI будет работать в 30 FPS. Если появится 60 FPS-режим, он, скорее всего, останется эксклюзивом PS5 Pro. Причина в ресурсоёмкой графике Rockstar, которая ещё со времён Red Dead Redemption 2 традиционно "забивает" консоли под завязку.