SilverStone Hela 2500Rz обладает мощностью 2500 Вт и соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.0.

Прошёл год с момента анонса, и вот SilverStone наконец довела до розницы свой БП HELA 2500Rz. Питание на 2,5 киловатта звучит почти как избыточная роскошь. Но для некоторых сборок это уже необходимость, особенно если речь идёт о тяжёлых системах с более чем одной видеокартой. Правда, использовать всё заявленное получится не у всех.

Главное здесь электрическая сеть. Чтобы выжать из блока питания полные 2500 Вт, нужна розетка с напряжением от 200 В и выше. В Азии и Европе с этим проблем нет, а вот в США всё сложнее. Стандартная бытовая сеть даёт только 110 В, так что мощность урезается почти вдвое, до 1350 Вт. Но если внутри хотя бы пара RTX 5090 – ситуация будет уже на грани. Придётся думать о трансформаторе или заводской линии, как в случае с тем же Thermaltake D2000.

С технической стороны всё внушительно. Поддержка ATX 3.1 и PCIe 5.0, четыре 12V-2x6, что даёт возможность питать три RTX 5090 без надрыва, а четвёртую – если рискнуть. Стоит отметить, что процессор, накопители, вентиляторы – всё будет на пределе. Такая сборка становится фактически машиной под одну задачу.

Внутри БП находятся японские конденсаторы, весь набор защит, сертификат Cybernetics Platinum. Работать устройство может нон-стоп, даже если температура в комнате подбирается к пятидесяти. То есть идеальный вариант для рендер-ферм, инженерных систем, или просто тех, кто решил собрать себе что-то совсем запредельное.

В качестве охлаждения большой вентилятор на шарикоподшипнике, тихий и адекватный, включается не сразу. Блок крупный, но не громоздкий, 200 мм в глубину.