Они увозили карты в другие страны и продавали в разы дороже.

Сейчас в мире идёт настоящая охота за видеокартами нового поколения, и Япония внезапно оказалась в центре этой истории. В то время как RTX 5090 и 5080 стали редкостью даже в крупнейших онлайн-магазинах, японские прилавки ещё какое-то время сохраняли остатки. Это привело к странному, но вполне объяснимому феномену: геймеры и реселлеры начали ехать в Японию буквально за видеокартами.

Но долго продолжаться так не могло. Магазины в Токио и Осаке начали выставлять на витринах чёткие таблички: "Продажа только резидентам". Перевести это можно проще: туристам – мимо. В первую очередь запрет касается топовых моделей NVIDIA, из-за которых и разгорелась вся эта история. Информацию подтвердили в нескольких источниках, в том числе на китайском MyDrivers.

До этого продавцы пытались играть мягче. В том числе они отменяли tax-free для нерезидентов. Но те, кто знал систему, легко обманывали фильтры. Просто платили налог, а потом всё равно увозили карту за границу. Теперь же действуют жёстче. Если на кассе вы не можете доказать, что живёте в Японии, продажа не состоится, без исключений.

Сами магазины говорят, что дело не в туристах как таковых. Проблема в перекупщиках. Те приезжают, скупают всё, потом едут в Китай или Сингапур и накручивают цену вдвое, в то время как местные остаются ни с чем.