Три компании планируют сделать первую сумку из кожи тиранозавра.

Проект, о котором пока говорят полушёпотом, может изменить не только восприятие "кожи", но и саму идею о происхождении материалов. VML, Organoid Company и Lab-Grown Leather Ltd. – компании, не слишком известные широкой аудитории, запускают эксперимент, граничащий с научной провокацией: вырастить материал, идентичный натуральной коже, но на основе реконструированной ДНК тираннозавра.

Это не метафора, речь идёт о попытке синтезировать коллагеноподобную ткань на базе древней аминокислотной цепочки, выделенной из останков хищника, вымершего 80 миллионов лет назад. Технология включает синтетические геномы, биоинженерные платформы, автономный рост тканей. Впрочем, подробностей пока минимум.

Официально идея упакована как "альтернатива традиционной коже". Участники проекта явно нацелены не на рынок масс-маркет, а на нишевую роскошь. Первая партия – вероятно, лимитированная серия аксессуаров для аудитории, готовой платить не за материал, а за концепт.

Выбор тираннозавра объясняют не только маркетингом. Его предполагаемая устойчивость к внешней среде может сделать такую кожу пригодной для технологий будущего, в том числе и для космоса.