Однако ученые называют это провокацией.

В лаборатории Калифорнийского университета в Беркли недавно поставили эксперимент, звучащий как эпизод из научно-фантастических форумов. Несколько испытуемых заявили, что увидели оттенок, которого в природе быть не может. Не просто редкий цвет, а именно невозможный.

Никакой магии, только лазер, направленный точно на сетчатку глаза. Мозг, получив непривычный импульс, собрал из него зрительное впечатление. Что-то вроде визуального фантома. Это ощущение, которое не укладывается в шкалу от фиолетового до красного.

На фоне новости, британский художник Стюарт Сэмпл сделал то, что умеет лучше всех – превратил науку в арт и выпустил новую картину, назвав её YOLO. Цена составила почти тридцать тысяч фунтов, если вы художник или десять тысяч – если нет.

Сэмпл утверждает, что это не имитация цвета, это попытка материализовать сам опыт. В формуле есть флуоресцентные компоненты, поглощающие ультрафиолет и светящиеся в синем спектре. Эффект проявляется в насыщенности на грани дискомфорта. Слишком ярко и слишком интенсивно, именно это и приближает его к тому, что почувствовали испытуемые.

А вот в научной группе – скепсис. Остин Рурда, один из ведущих исследователей, говорит прямо: ни пигмент, ни экран, ни лазер не могут передать этот эффект вне лаборатории. Потому что это не внешний цвет. Это сбой. Нейронная ошибка, вызванная искусственным сигналом. Цвет, которого нет – и потому он не может быть воспроизведён.