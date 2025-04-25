Один кадр состоит из 203-х снимков.

9 марта 2025 года солнечный зонд Solar Orbiter зафиксировал наиболее детализированное изображение Солнца за всю историю наблюдений. Аппарат, запущенный Европейским космическим агентством при участии NASA, находился на расстоянии около 77 миллионов километров от поверхности звезды. Полученные данные представляют собой не единичный кадр, а комплексную мозаичную сборку из 203 снимков, сделанных в диапазоне экстремального ультрафиолета с помощью прибора Extreme Ultraviolet Imager (EUI).

Финальное разрешение составило 12544 на 12544 пикселя. Это позволило детально рассмотреть структуру солнечной короны: магнитные петли, протуберанцы, зоны вспышечной активности, а также обширные тёмные области, указывающие на участки с пониженной плотностью плазмы. Каждый элемент кадра представляет собой часть сложной динамической системы, внутри которой формируются ключевые явления солнечной погоды – от выбросов корональной массы до флуктуаций радиационного фона.

Температура короны превышает миллион градусов по Цельсию, тогда как протуберанцы остаются значительно холоднее – около 10 тысяч. Несмотря на это, именно они придают изображению рельефность: плотная плазма, удерживаемая магнитными полями, создаёт визуальные аномалии, по которым можно судить о конфигурации силовых линий.

Solar Orbiter играет ключевую роль в исследовании динамики солнечной атмосферы. Одна из главных задач миссии состоит в том, чтобы выяснить, каким образом магнитные поля преобразуют энергию и создают эффекты, вроде вспышек и выбросов массы. Данные также помогают точнее прогнозировать космическую погоду, что особенно важно для надёжной работы орбитальной инфраструктуры.