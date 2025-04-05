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Kachka
Американо-украинский блогер пытался связаться с самым изолированным племенем в мире
Закон Индии прямо запрещает любые попытки установить контакт.

Интернет снова подкинул тему для споров. На этот раз не о технологиях, не о политике, а о территориальных границах.

В начале марта американский блогер с украинскими корнями Михаил Поляков, он же Neo-Orientalist, оказался в центре международного скандала из-за попытки контакта с племенем, о существовании которого человечество как будто бы уже договорилось "не трогать".

Речь идёт о сентинельцах – одном из немногих народов, до сих пор живущих в полной изоляции. Их дом — остров Северный Сентинел в Индийском океане. Индия официально запретила приближаться к берегам острова. Не из-за суеверий, а из соображений здравого смысла: каждый внешний контакт несёт смертельный риск для местных жителей, не имеющих иммунитета к большинству обычных болезней.

Но, судя по всему, для Полякова эти запреты стали лишь очередной "декорацией" для видео. Согласно заявлению правозащитной организации Survival International, блогер высадился на берег острова, оставил "дары": кокос и банку колы, после чего быстро отбыл восвояси. Сентинельцев он, по собственным словам, не встретил.

Для человека, незнакомого с контекстом, такой поступок может показаться невинным. Однако подобная наивность уже не раз оборачивалась трагедией.

История знает примеры, когда контакт с изолированными народами приводил к вымиранию целых общин. На соседних Андаманских островах после колониального вмешательства британцев племя Онге потеряло 85% населения. Причина кроется в банальных инфекциях, занесённых извне. У сентинельцев нет доступа к медицине, нет знаний о вирусах, нет даже слов, чтобы это описать.

На этом фоне экспедиция Полякова выглядит не только безответственно, но и глупо. Закон Индии прямо запрещает приближение к острову.

Напомним, в 1991 году индийская группа подарила им дары, и всё прошло мирно. А вот в 2018 году американец Джон Чау попытался зайти на остров с миссионерскими целями и был убит.

#индия
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