Топовая комплектация будет стоить $193 000.

Если следовать сухой логике, Porsche 911 уже давно должен был стать анахронизмом. Всё-таки концепция заднемоторного спорткара – это вызов законам физики, а не их триумф. Но шестидесятилетняя эволюция машины доказала обратное: если довести до совершенства то, что кажется неработающим, можно получить эталон управляемости и ускорения.

В 2025 году Porsche рискнула и сделала 911 GTS гибридом. Гибридизация в мире спорткаров является либо спасением, либо первым шагом в сторону электромобиля. Но не в этот раз. Фирменный стиль, задний привод, оппозитный мотор и механика в Carrera T, всё осталось на своих местах.

После крупных обновлений прошлого года кардинальных перемен не случилось, но кое-что доработали: мультимедиа теперь поддерживает Dolby Atmos, а голосовой помощник Porsche Voice Pilot получил интеграцию с Amazon Alexa. Автомобиль стал чуть умнее, а экран теперь реагирует быстрее.

Стоимость Porsche 911 2026 года варьируется от $129 950 за базовую Carrera до $193 050 за топовые версии. Модельный ряд разросся до 11 вариантов и, если не подойти к выбору с холодной головой, легко можно запутаться.

Базовая Carrera оснащена 3,0-литровым оппозитником с двойным турбонаддувом, выдающим 388 л.с. Carrera S уже мощнее – 473 л.с.

Porsche заявляет, что вариант GTS T-Hybrid разгоняется до 60 миль/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 194 миль/ч.