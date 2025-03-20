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Kachka
Pixel 9a продавался в немецком магазине еще до анонса
Ценник на старте продаж, вероятнее всего, составит 549 евро.

Pixel 9a может претендовать на звание самого "слитого" смартфона в истории Google. В сети уже есть его живые фотографии, видеораспаковки, утечки от производителей чехлов и полноценные обзоры, хотя сам аппарат ещё даже не был официально представлен. Теперь стало известно, что Pixel 9a уже начали продавать в нескольких странах.

Как сообщает GSMArena, немецкий ритейлер Technomarkt ненадолго разместил страницу с Pixel 9a, после чего удалил её. Однако пользователи успели зафиксировать ключевые детали: цена составит €549, а смартфон будет доступен во всех ранее утёкших цветах: Rose, Violet, Gray и Black.

Листинг также подтвердил ранее известные характеристики Pixel 9a:

  • 6,3-дюймовый OLED-дисплей (120 Гц)
  • Защита Gorilla Glass 3
  • Варианты на 128Gb и 256Gb
  • 8Gb ОЗУ
  • Чип Tensor G4 – тот же, что используется в серии Pixel 9

Тем временем смартфон уже появился в продаже в ОАЭ, но неофициально. Один из пользователей местной доски объявлений выставил устройство на продажу за 2 350 дирхамов (~$640). Поскольку Google официально не продаёт смартфоны в регионе, скорее всего, это перепродажа ранней партии. Тем не менее, утечка позволила увидеть розничную коробку Pixel 9a, которая оформлена в том же стиле, что и у других моделей серии Pixel 9.

#смартфоны #pixel #pixel 9 #pixel 9a
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