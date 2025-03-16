А топовые модели отдают только в составе бандлов.

Прошло уже полтора месяца с момента выхода поколения Blackwell, а NVIDIA так и не смогла наладить стабильные поставки. Несмотря на слухи об улучшении ситуации, дефицит никуда не делся, а перекупщики продолжают наживаться на ажиотажном спросе. Это раздражает не только конечных покупателей, но и сборщиков ПК. Например, PowerGPU, которые недавно рассказали о сложностях с закупкой RTX 5090.

Генеральный директор компании, Джезе Мартинес, записал видеообращение, где опроверг обвинения в завышении цен. По его словам, PowerGPU сами стали жертвами посредников, перепродающих видеокарты по необоснованно высоким расценкам.

"Я хочу, чтобы люди понимали: когда PowerGPU называет цену на 5090, это не потому, что мы её завышаем или пытаемся заработать на ажиотаже. Дело в том, что сами дистрибьюторы продают их нам по безумным ценам".

NVIDIA недавно заявила, что отгрузила в два раза больше Blackwell, чем Ada Lovelace за аналогичный период. Однако реальность такова, что конечному покупателю от этих заявлений все равно – RTX 50 в свободной продаже по MSRP так и не появлялись. AMD, запустившая Radeon RX 9070, справилась с поставками чуть лучше.

Проблема уже серьёзно ударила по репутации сборщиков ПК. Из-за дефицита многие из них были обвинены в спекуляциях, хотя на самом деле перекупщики наживаются не только на рядовых покупателях, но и на самих интеграторах.

Ситуацию усугубляют схемы дистрибьюторов: они предлагают базовые и средние модели RTX 5090 за более чем $3000, а топовые карты вроде ROG Astral вообще продают только в составе дорогостоящих "пакетов".